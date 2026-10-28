जुलूस नहीं निकालना, BJP माहौल बिगाड़ सकती है, MLC चुनाव में जीत के बाद अखिलेश ने दी सपा प्रत्याशियों को हिदायत

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में विजयी सपा प्रत्याशियों को बधाई देते हुए उन्हें जीत पर 'हो—हल्ला' करने या जुलूस नहीं निकालने की हिदायत दी है।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में विजयी सपा प्रत्याशियों को बधाई देते हुए उन्हें जीत पर 'हो—हल्ला' करने या जुलूस नहीं निकालने की हिदायत दी है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आपको और आपके साथियों को जीत की बहुत-बहुत बधाई, लेकिन ध्यान रहे, हमें शांति से इसे सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना है। कोई हो-हल्ला या जुलूस नहीं, जिससे भाजपाई हमारे बीच घुसकर माहौल को बिगाड़ न पाएं और हम पर हुड़दंग करने का आरोप न लगा पाएं।



यादव ने आगाह करते हुए कहा, ''हमें हर तरह के षड्यंत्र और झूठे आरोपों से बचना है, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है। भाजपा गुंडागर्दी की साज़िश करके कभी भी हमारी छवि बिगाड़ सकती है। सपा प्रमुख ने कहा कि वह सभी विजयी विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) का स्वयं अभिनंदन करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि संभव हुआ तो वह उनके क्षेत्रों में जाकर भी उनका सम्मान करेंगे। यादव ने विजयी प्रत्याशियों से उन लोगों की सूची तैयार करने को भी कहा, जिन्होंने चुनाव में उनका समर्थन और सहयोग किया।



उन्होंने कहा कि जीत में योगदान देने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों का भी सम्मान किया जाएगा। सपा अध्यक्ष की यह अपील ऐसे समय आई है, जब वह आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की छवि को लेकर सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं।