UP चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी BJP, कार्यकर्ताओं को सौंपे पांच बड़े लक्ष्य

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने में जुटी भारतीय जनता पाटर्ी (भाजपा) ने अपने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने के लिए कार्यकर्ताओं को पांच प्रमुख लक्ष्य सौंपे हैं। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन की मजबूती,...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने में जुटी भारतीय जनता पाटर्ी (भाजपा) ने अपने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने के लिए कार्यकर्ताओं को पांच प्रमुख लक्ष्य सौंपे हैं। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन की मजबूती, बूथों पर सक्रियता, नियमित संवाद, नए वर्गों तक पहुंच और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।







पार्टी की रणनीति के तहत सबसे पहला लक्ष्य प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाना है। इसके लिए बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं की नियमित भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पार्टी चाहती है कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं के बीच आपसी संवाद बना रहे और स्थानीय स्तर पर संगठन की गतिविधियां लगातार चलती रहें। दूसरे लक्ष्य के तहत प्रत्येक बूथ पर सक्रियता और आपसी समन्वय बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित संपकर् बनाए रखने तथा संगठनात्मक गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।







तीसरे लक्ष्य में मंडल और जिला स्तर पर संगठनात्मक बैठकों को नियमित करने तथा कामकाज की समीक्षा करने पर जोर है। इसके जरिए बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन की गतिविधियों की निगरानी और जवाबदेही तय करने की तैयारी है। चौथे लक्ष्य के तहत संगठन का निरंतर विस्तार करने की योजना है। पार्टी की नजर युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और नए मतदाताओं पर है। इन वर्गों के बीच संगठन की पहुंच बढ़ाने और उन्हें पार्टी की गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। पांचवें लक्ष्य में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को अहमियत दी गई है।



पार्टी नेतृत्व का मानना है कि प्रशिक्षित और सक्रिय कार्यकर्ता ही संगठनात्मक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकते हैं। इन पांच लक्ष्यों के जरिए भाजपा प्रदेश में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। प्रदेश कार्यसमिति में तय इस संगठनात्मक रूपरेखा को अब मंडल, जिला और बूथ स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों की होगी।