Weather Update: कड़ाके की ठंड के बीच यूपी में बारिश, कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी, इन 20 जिलों में चेतावनी; देखें ताजा अपडेट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में पिछले करीब एक महीने से जारी कड़ाके की सर्दी के तेवर पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ नरम पड़े हैं। बीते कुछ दिनों से शुरू हुआ खिली धूप का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड में कमी आई है और दिन में धूप निकलने से लोगों को ठिठुरन से काफी राहत मिली है। इसी बीच आज भी विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

रिपोर्ट में कहा गया है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और मुरादाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति में आंशिक सुधार देखा गया है। हालांकि बृहस्पतिवार रात तक शीतलहर बने रहने की संभावना है और कुछ स्थानों पर पाला पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले पांच से छह दिनों में पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस तक धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है।

कई जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 19 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं, मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी घना कोहरा छा सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान लखनऊ में अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग एक डिग्री कम है। अन्य स्थानों पर मेरठ में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस, बरेली में 4.8 डिग्री, मुजफ्फरनगर में 4.0 डिग्री और मुरादाबाद में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इन जिलों में अलर्ट जारी

यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी है।