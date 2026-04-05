UP Police और ANTF की बड़ी कार्रवाई, दो इंटरस्टेट ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 5 करोड़ की 2 kg हेरोइन जब्त; बिहार-झारखंड से है खास कनेक्शन!

उत्तर प्रदेश पुलिस और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से दो किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।...

कुशीनगर : उत्तर प्रदेश पुलिस और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से दो किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक बरामद की गयी इस हेरोइन की अनुमानित कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये बताई जा रही है।



कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) केशव कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों अंतरराज्यीय तस्कर बिहार और झारखंड के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क में शामिल अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। एसपी ने बताया कि शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में तस्करों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाएगा।



पुलिस के अनुसार तस्करों की पहचान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाने के गुदरा निवासी विनोद साहनी व झारखंड के चतरा जिले के थाना गिद्धौर के राहुल कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने दोनों को कुशीनगर की एक अदालत में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया।

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