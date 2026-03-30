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साहब मेरी पत्नी मजबूर करती है संबंध बनाने के लिए- पति ने लगाया पत्नी पर हैरान कर देने वाला आरोप

Edited By Ramkesh,Updated: 30 Mar, 2026 08:17 PM

sir my wife forces me to have se a husband makes a shocking allegation against

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पारंपरिक सोच को चुनौती देते हुए वैवाहिक रिश्तों के एक अलग पहलू को उजागर किया है। आमतौर पर जहां वैवाहिक उत्पीड़न के मामलों में महिलाएं शिकायतकर्ता होती हैं, वहीं इस बार एक पति ने अपनी ही...

यूपी डेस्क: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पारंपरिक सोच को चुनौती देते हुए वैवाहिक रिश्तों के एक अलग पहलू को उजागर किया है। आमतौर पर जहां वैवाहिक उत्पीड़न के मामलों में महिलाएं शिकायतकर्ता होती हैं, वहीं इस बार एक पति ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

मामला बेंगलुरु के अमृतहल्ली इलाके का है, जहां एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करती है। युवक का कहना है कि इनकार करने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिससे वह लगातार तनाव में रहने लगा।

पीड़ित पति ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसे अपनी सहेली के साथ भी संबंध बनाने के लिए दबाव डाला, जिससे वह बेहद असहज और परेशान हो गया। इसके अलावा युवक ने अपनी सास पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी को उकसाती थीं और वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करती थीं।

शिकायत के अनुसार, सास द्वारा उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर बार-बार अपमानित किया जाता था और पत्नी को उससे अलग होने के लिए प्रेरित किया जाता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी और सच्चाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना समाज में बदलते रिश्तों और उनकी जटिलताओं की ओर इशारा करती है, जहां उत्पीड़न के मामलों में लैंगिक सीमाएं धुंधली होती नजर आ रही हैं। ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ जांच बेहद जरूरी मानी जा रही है।

 

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