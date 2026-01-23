श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने की बड़ी पहल, लॉन्च किया  'AI chatbot', अब तुरंत मिलेगा भक्तों के सवालों का जवाब!

वाराणसी: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस...

वाराणसी: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI-संचालित) चैटबॉट का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। इस तकनीक के माध्यम से बाबा के भक्त अब दुनिया के किसी भी कोने से मंदिर से जुड़ी जानकारी और सेवाएं अपनी उंगलियों पर प्राप्त कर सकेंगे।

श्रद्धालुओं को मिलेगी कई सेवाएं

यह चैटबॉट मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जो कई सेवाएं प्रदान करेगा। सुगम दर्शन और आरती बुकिंग के लिए श्रद्धालु अब सीधे चैटबॉट के माध्यम से सुगम दर्शन, मंगला आरती और अन्य विशेष आरतियों की बुकिंग प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बाबा का प्रसाद मंगवाने के लिए यह चैटबॉट त्वरित मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मंदिर का समय और मार्ग: मंदिर खुलने, बंद होने और विभिन्न अनुष्ठानों के समय की सटीक जानकारी 24/7 उपलब्ध होगी।

चैटबॉट इन भाषाओं में संवाद करने में सक्षम

वाराणसी आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए न्यास के अतिथिगृहों की उपलब्धता और बुकिंग में सहायता मिलेगी। देश-विदेश से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए यह चैटबॉट हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। इस उपलब्धि पर मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण ने कहा, 'काशी अब पुरातन परंपराओं के साथ आधुनिक तकनीक का संगम बन रही है।

क्या है उद्देश्य?

इस चैटबॉट का उद्देश्य भक्तों और मंदिर प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना है। विशेष रूप से त्योहारों और भीड़ के समय यह तकनीक भक्तों को सही और समय पर जानकारी देकर उनकी यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाएगी।' श्रद्धालु इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यास की आधिकारिक वेबसाइट ह्यद्म1ह्ल.शह्म्द्द पर जा सकते हैं। वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए चैट आइकन पर क्लिक करके बाबा की सेवाओं से जुड़ी किसी भी जिज्ञासा का समाधान तुरंत प्राप्त किया जा सकता है।