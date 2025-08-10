पाकिस्तानी भाभी ने PM मोदी, CM योगी, मोहन भागवत समेत कई दिग्गज नेताओं को भेजा राखी...जल्दबाजी में सीमा हैदर ने कर दी भारी मिस्टेक

भाई-बहन के प्यार का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से बनाया गया। कल यानी 9 अगस्त को सभी बहनों ने अपने भाईयों के कलाईयों पर राखी बांधा। इस त्योहार के मौके पर पड़ोसी मूल्क से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर ने देश के बड़े-बड़े नेताओं को...

Seema Haidar: भाई-बहन के प्यार का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से बनाया गया। कल यानी 9 अगस्त को सभी बहनों ने अपने भाईयों के कलाईयों पर राखी बांधा। इस त्योहार के मौके पर पड़ोसी मूल्क से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर ने देश के बड़े-बड़े नेताओं को राखी भेजा। जिसमें नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं।



सचिन से शादी कर एक नई जीवन की शुरूआत करने वाली सीमा हैदर ने ये जानकारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी है। वीडियो शेयर करते हुए सीमा ने बताया कि उन्होंने ये राखियां बड़े प्यार और सम्मान के साथ भेजी है। कहा कि उनकी इच्छा है कि ये राखियां इन सभी बड़े लोगों तक पहुंचें और वो इन्हें बांधें। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने PM मोदी को राखी भेजते हुए एक बड़ी चूक भी कर डाली।



सीमा हैदर ने कर दी भारी गतली

आपको बता दें कि पाकिस्तान से आई सीमा भाभी ने लिफाफा में रखकर राखी प्रधानमंत्री को भेजा था लेकिन उस लिफाफे के उपर पता ही गलत लिख दिया था। राखी के लिफाफे पर लिखा, 'माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली लोक नायक मार्ग, नई दिल्ली।' जबकि असल में पीएम का आधिकारिक आवास तो ‘लोक कल्याण मार्ग’ पर है। लेकिन सीमा हैदर ने 'लोक कल्याण मार्ग' को गलती से 'लोक नायक मार्ग' लिख बैठी। इसके अलावा लिफाफे पर न तो पिन कोड था और न ही कोई डाक टिकट।



गौरतलब है कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर शादी-शुदा थी। सोशल मीडिया के जरिए उसने नोएडा के रहने वाले सचिन से दोस्ती की थी और 2023 में अवैध तरीके से अपने बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी।