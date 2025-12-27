Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • कानपुर में विवाद के बाद सुरक्षा गार्ड की उसके सहकर्मी ने गोली मारकर की हत्या, तलाश में जुटी पुलिस

कानपुर में विवाद के बाद सुरक्षा गार्ड की उसके सहकर्मी ने गोली मारकर की हत्या, तलाश में जुटी पुलिस

Edited By Purnima Singh,Updated: 27 Dec, 2025 04:10 PM

security guard shot dead by colleague after dispute

कानपुर के एक निर्माण स्थल पर लकड़ी को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद शनिवार तड़के एक सुरक्षा गार्ड की उसके सहकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना बिल्हौर के गदनपुर आहार गांव में निर्माणाधीन महर्षि महेश...

Kanpur News : कानपुर के एक निर्माण स्थल पर लकड़ी को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद शनिवार तड़के एक सुरक्षा गार्ड की उसके सहकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना बिल्हौर के गदनपुर आहार गांव में निर्माणाधीन महर्षि महेश योगी कृषि विश्वविद्यालय में घटी। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दिनेश त्रिपाठी ने पत्रकारों को बताया कि औरंगपुर सांभी गांव निवासी सुरक्षा गार्ड निर्मल सिंह चंदेल उर्फ ​​नीरज (45) अन्य गार्डों के साथ रात्रि ड्यूटी पर था, तभी यह विवाद शुरू हुआ। 

डीसीपी ने बताया कि विवाद तब शुरू हुआ जब एक अन्य गार्ड, अनिरुद्ध द्विवेदी ने कथित तौर पर चंदेल द्वारा रखी गई लकड़ी को जला दिया। इसके बाद दोनों के बीच गाली-गलौज हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। त्रिपाठी ने बताया, "गुस्से में आकर आरोपी ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी दो-बैरल बंदूक निकाली और चंदेल पर गोली चला दी, जो उसकी छाती के बाईं ओर लगी।" चंदेल मौके पर ही गिर पड़े और जब अन्य गार्डों ने द्विवेदी को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया और पास के जंगल की ओर भाग गया। 

उन्होंने बताया कि घायल गार्ड को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (बिल्हौर) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना से चंदेल का परिवार सदमे में है। उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं और पिछले छह महीनों से बिस्तर पर हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच जारी है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!