Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • ‘गर्व से कहो, हम हिंदू हैं…’, CM Yogi ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दी बधाई; राष्ट्रीय युवा दिवस पर UP के दोनों डिप्टी सीएम ने कही ये बात

‘गर्व से कहो, हम हिंदू हैं…’, CM Yogi ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दी बधाई; राष्ट्रीय युवा दिवस पर UP के दोनों डिप्टी सीएम ने कही ये बात

Edited By Purnima Singh,Updated: 12 Jan, 2026 01:22 PM

cm yogi pays tribute to swami vivekananda on his birth anniversary

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के अवसर पर उनके विचारों पर अमल करने का आह्वान किया ......

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के अवसर पर उनके विचारों पर अमल करने का आह्वान किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 को तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। उनका जन्मदिन 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है। 

सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट 
आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर कहा, ''गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। भारतीय ज्ञान-परंपरा के ध्वजवाहक, विश्व मंच पर सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने वाले राष्ट्रप्रेरक युवा संन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन एवं 'राष्ट्रीय युवा दिवस' की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।'' उन्होंने लिखा, ''स्वामी जी के विचारों ने यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म मानवता के समग्र उत्कर्ष एवं कल्याण का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। आइए, 'राष्ट्रीय युवा दिवस' पर उनके विचारों को जीवन में धारण कर राष्ट्र सेवा और समाज-उत्थान के संकल्प को और दृढ़ करें।'' 

यह भी पढ़ें : UP BJP को बड़ी क्षति! पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक का निधन…'यूपी रत्न' से भी नवाजे जा चुके थे 

केशव प्रसाद मौर्य ने अर्पित की श्रद्धांजलि 
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने 'एक्स' पर कहा, ''स्वामी विवेकानंद जी के ओजस्वी विचार और राष्ट्रनिर्माण का आह्वान आज भी युवा शक्ति को सेवा, संकल्प और समर्पण के मार्ग पर अग्रसर करता है।'' 

स्वामी विवेकानन्द जी को कोटि-कोटि नमन! - बृजेश पाठक 
उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 'एक्स' पर कहा, ''भारत के ज्ञान, संस्कृति व दर्शन को विश्वभर में दिग्विजय कराने वाले स्वामी विवेकानन्द जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन! देश के समस्त युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।'' 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!