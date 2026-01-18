'सूर्यदेव की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों...', CM Yogi ने मौनी अमावस्या पर दी बधाई, कहा- जीवन में आए नव उत्साह और उमंग

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मौनी अमावस्या के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए नव उत्साह और नव उमंग के संचार की कामना की है। आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘दान, व्रत और त्याग की प्रेरणा देने वाले...



लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मौनी अमावस्या के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए नव उत्साह और नव उमंग के संचार की कामना की है। आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘दान, व्रत और त्याग की प्रेरणा देने वाले आस्था के महापर्व मौनी अमावस्या की सभी श्रद्धालुओं और प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई।''



उन्होंने मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए आए ‘‘अखाड़ों, धर्माचार्यों, संतों, साधकों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का अभिनंदन'' करते हुए कहा, ‘‘मोक्षदायिनी मां गंगा और सूर्यदेव की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, जीवन में नव ऊर्जा, नव उत्साह और नव उमंग का संचार हो, यही कामना है। हर हर गंगे!''

