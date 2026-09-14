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अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, हादसे में तीन महिलाओं की मौत और आठ घायल

Edited By Ramkesh,Updated: 14 Sep, 2026 06:25 PM

a tractor trolley carrying people attending a funeral overturned

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सोमवार को ग्रामीणों को लेकर जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पिछले पहिये का एक्सल टूटने से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसके तीन महिलाओं की मौत हो गई और आठ अन्य  लोग घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी।

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सोमवार को ग्रामीणों को लेकर जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पिछले पहिये का एक्सल टूटने से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसके तीन महिलाओं की मौत हो गई और आठ अन्य  लोग घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर-ट्राली में करीब 19 लोग सवार थे और अंतिम संस्कार में शामिल होने मुरादाबाद के एक गांव जा रहे थे, तभी जिले के थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के रहटोल में यह हादसा हुआ। उसके बताया कि मृतकों की पहचान असमोली थाना क्षेत्र के पैंतिया माफी गांव निवासी ओमवती (60), ममता (50) एवं चंद्रवती (55)के तौर पर की गई है।

पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों को जिला संयुक्त चिकित्सालय एवं निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसे की सूचना के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) संजय कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे जबकि संभल के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) विकास चंद्र एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) कुलदीप कुमार जिला संयुक्त चिकित्सालय जाकर घायलों की स्थिति की जायजा लिया। सीओ कुलदीप कुमार ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि कुछ लोग पैंतिया माफी गांव से ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर मैनाठेर की तरफ जा रहे थे। 

अचानक ट्रैक्टर का पिछले पहिये का एक्सेल टूट गया, जिससे ट्रॉली पलट गई और इस हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे में करीब आठ लोग घायल हो गये हैं जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताईजा रही है। एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि घायलों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना के तहत पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की भी पहल की जाएगी। 
 

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