Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • शॉर्ट सर्किट से पूरा घर बना आग का गोला: 11 साल के मासूम की मौ/त, मां-बहन की हालत गंभीर

शॉर्ट सर्किट से पूरा घर बना आग का गोला: 11 साल के मासूम की मौ/त, मां-बहन की हालत गंभीर

Edited By Anil Kapoor,Updated: 13 Sep, 2026 11:59 AM

sitapur news 11 year old boy no more in house fire

सीतापुर जिले के मिश्रिख क्षेत्र में रविवार को एक मकान में आग लगने के कारण 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और उसकी मां एवं बहन गंभीर रूप से झुलस गईं। पुलिस ने यहां बताया कि मिश्रिख थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव स्थित एक मकान में सुबह करीब 6 बजे संभवत:...

Sitapur News: सीतापुर जिले के मिश्रिख क्षेत्र में रविवार को एक मकान में आग लगने के कारण 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और उसकी मां एवं बहन गंभीर रूप से झुलस गईं। पुलिस ने यहां बताया कि मिश्रिख थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव स्थित एक मकान में सुबह करीब 6 बजे संभवत: शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। उसने बताया कि जिस समय घर में आग लगी, उस समय 11 वर्षीय कृष्णा सो रहा था। उसने बताया कि बुरी तरह झुलसे कृष्णा को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:- BJP के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी सत्यवती मिश्रा का नोएडा में निधन

पुलिस ने बताया कि इस घटना में कृष्णा की मां गौरी (40) और बहन काजल (17) भी बुरी तरह झुलस गईं तथा दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में रेफर किया गया है। उसने बताया कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और पूरे घर में बहुत तेजी से फैल गई। पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों ने आग की लपटें और धुआं देखकर पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उसने बताया कि पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!