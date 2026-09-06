Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • संभल हादसे से सहमा UP: ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर, 4 महीने के मासूम समेत 5 की मौ/त

संभल हादसे से सहमा UP: ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर, 4 महीने के मासूम समेत 5 की मौ/त

Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Sep, 2026 02:23 PM

five no more six injured in collision between truck and auto in sambhal

उत्तर प्रदेश के संभल के बहजोई क्षेत्र में रविवार सुबह ट्रक की जोरदार टक्कर लगने से ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई तथा 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने  एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मुरादाबाद-आगरा...

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल के बहजोई क्षेत्र में रविवार सुबह ट्रक की जोरदार टक्कर लगने से ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई तथा 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने  एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मुरादाबाद-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बम्नेटा गांव के पास एक ऑटो में कुछ लोग जा रहे थे तभी अचानक सामने एक गाड़ी आ जाने से ऑटो अनियंत्रित होकर सामने आ रहे ट्रक से टकरा गया। उन्होंने बताया कि हादसे में ऑटो चालक सौदान सिंह (40), रुवैद (30), ध्रुव (छह), सरवाध्या (चार माह) तथा एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:- जन्माष्टमी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा: हाईटेंशन लाइन से उतरा करंट, 10 साल के बच्चे और ड्राइवर की मौ/त

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना में 6 अन्य लोग जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए चंदौसी, संभल और मुरादाबाद के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजन के प्रति संवेदना की व्यक्त की और अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!