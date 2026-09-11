एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर रोकी छात्रा, अश्लील हरकत करते रंगे हाथों पकड़ा गया टीचर... भाई ने की जमकर धुनाई

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक कंप्यूटर सेंटर के शिक्षक का अपनी ही छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है कि क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने छात्रा...

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक कंप्यूटर सेंटर के शिक्षक का अपनी ही छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है कि क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने छात्रा को एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर रोक लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। इसी दौरान छात्रा का भाई अपने दोस्तों के साथ अचानक सेंटर पहुंच गया और उसने टीचर को रंगे हाथों धर दबोचा। भाई ने मौके पर ही टीचर को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना गोरखपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के सोमहिया स्थित एक कंप्यूटर सेंटर की है। बुधवार (9 सितंबर) को रोज की तरह करीब 40 छात्र-छात्राएं कंप्यूटर सीखने आए थे। क्लास खत्म होने के बाद बाकी बच्चे चले गए, लेकिन टीचर ने एक छात्रा को अतिरिक्त क्लास के नाम पर रोक लिया। जब काफी देर तक छात्रा घर नहीं पहुंची, तो उसके भाई को शक हुआ। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ कंप्यूटर सेंटर जा पहुंचा। कमरे का नजारा देखकर भाई का गुस्सा फूट पड़ा, वहां टीचर छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहा था।

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वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रा का भाई कंप्यूटर लैब के अंदर घुसते ही टीचर से सवाल-जवाब करता है और फिर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक की नीयत शुरू से ही खराब थी और वह एक्स्ट्रा क्लास के बहाने गलत इरादे से छात्रा को रोक कर बैठा था।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कैंपियरगंज थाना पुलिस हरकत में आई। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक जगदीश चौरसिया को हिरासत में ले लिया है। पुलिस फिलहाल वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और मौके पर मौजूद अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जाएगा।