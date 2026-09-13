खाली जेब, पेट में भूख और झोले में चाकू... काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा मुस्लिम युवक, जांच में खुली बेबसी

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पास बीते शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अन्नपूर्णा मंदिर के पास सुरक्षाकर्मियों ने एक युवक को चाकू के साथ पकड़ लिया। मामला अतिसंवेदनशील इलाके का था, इसलिए खबर फैलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड...

Varanasi News: वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पास बीते शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अन्नपूर्णा मंदिर के पास सुरक्षाकर्मियों ने एक युवक को चाकू के साथ पकड़ लिया। मामला अतिसंवेदनशील इलाके का था, इसलिए खबर फैलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं। हालांकि, जब पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमों ने युवक से कड़ाई से पूछताछ की, तो सुरक्षा तंत्र को हिला देने वाले इस वाकये के पीछे एक बेहद ही दर्दनाक और हैरान करने वाली कहानी निकलकर सामने आई।

मिली जानकारी के मुताबिक, अन्नपूर्णा मंदिर के पास मौजूद सुरक्षाकर्मियों की नजर युवक के पास रखे एक चाकू पर पड़ी थी। अतिसुरक्षा वाले क्षेत्र में धारदार हथियार देखकर जवानों ने बिना देर किए उसे हिरासत में लिया और तुरंत दशाश्वमेध पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक की पहचान चंदौली जिले के मुगलसराय (सातपोखरी) निवासी शाहिद जमाल के रूप में हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि वह पेशे से मजदूर है और शादी-ब्याह या आयोजनों में सब्जी व नॉनवेज काटने का काम भी करता है। शनिवार सुबह वह काम की तलाश में पैदल ही घर से निकला था, लेकिन सुबह 10 बजे तक उसे कहीं कोई मजदूरी नहीं मिली। जेब खाली थी और पेट में भूख की तड़प।

पूछताछ में शाहिद ने बताया कि जब काम नहीं मिला और भूख बर्दाश्त से बाहर होने लगी, तो उसने राहगीरों से रास्ता पूछा और अन्नपूर्णा मंदिर के अन्न क्षेत्र की तरफ बढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि वहां उसे मुफ्त में भरपेट खाना मिल जाएगा। लेकिन, काम के सिलसिले में झोले में रखा सब्जी काटने वाला चाकू ही उसके लिए मुसीबत बन गया और सुरक्षाकर्मियों ने उसे संदिग्ध समझकर पकड़ लिया।

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विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के कारण जांच में कोई ढील नहीं दी गई। दशाश्वमेध एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस ने युवक के घर, उसके गांव के प्रधान और परिजनों से संपर्क साधा। सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए आईबी, एलआईयू , एटीएस और सीआरपीएफ की इंटेलिजेंस यूनिटों ने संयुक्त रूप से युवक से पूछताछ की। उसके मोबाइल का सीडीआर निकाला गया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और CCTNS व DCRB रिकॉर्ड में उसका आपराधिक इतिहास तलाशा गया।

बताया जा रहा है कि घंटों चली सघन जांच और पूछताछ के बाद पुलिस व खुफिया एजेंसियों को राहत की सांस मिली। शाहिद जमाल के खिलाफ ऐसा कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड या संदिग्ध गतिविधि का प्रमाण नहीं मिला, जो किसी साजिश की तरफ इशारा करता हो। फिलहाल पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और किसी भी आपराधिक मंशा से इनकार किया है। हालांकि, क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिस वाकये ने कुछ देर के लिए सुरक्षा महकमे के हाथ-पांव फुला दिए थे, उसकी तह में जाने पर एक भूखे मजदूर की बेबसी ही सामने आई।