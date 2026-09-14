सुबह 6 बजे पानी लेने निकली थी मां... तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, 2 साल के मासूम संग दर्दनाक मौ/त

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में औद्योगिक थाना क्षेत्र के महूवारी स्थित सरस्वती हाईटेक सिटी के सामने सोमवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से महिला और उसके 2 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब महिला अपने बेटे...

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में औद्योगिक थाना क्षेत्र के महूवारी स्थित सरस्वती हाईटेक सिटी के सामने सोमवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से महिला और उसके 2 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब महिला अपने बेटे के साथ पानी लेने जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान माया देवी और उनके 2 वर्षीय बेटे खतरू के रूप में हुई है।

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परिजनों के अनुसार मृतक परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोही कला, पोस्ट हनुमना गांव का रहने वाला है। परिवार पिछले करीब 4 वर्षों से सरस्वती हाईटेक सिटी के पास रहकर मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए हादसे के बाद फरार ट्रक की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि ट्रक और उसके चालक की तलाश की जा रही है।