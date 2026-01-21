महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, संत समाज में चिंता का माहौल

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनका प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उन्हें लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।

अयोध्या: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनका प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उन्हें लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।



प्राप्त जानकारी के अनुसार, महंत नृत्य गोपाल दास को बीते 36 घंटों से कुछ भी खाने-पीने में असमर्थता रही है। उन्हें लगातार उल्टी और दस्त की शिकायत हो रही थी, जिससे उनकी कमजोरी बढ़ती चली गई। हालत बिगड़ने पर श्रीराम अस्पताल के सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉ. एस.के. पाठक ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टरों के अनुसार, प्रारंभिक जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। इसी के चलते उन्हें उच्च स्तरीय इलाज के लिए मेदांता अस्पताल रेफर किया गया।



महंत नृत्य गोपाल दास को लेकर उनके उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ अन्य सहयोगी और शिष्य भी मौजूद हैं। यात्रा के दौरान उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ने की सूचना के बाद संत समाज और श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम द्वारा उनकी स्थिति की निगरानी की जा रही है और मेदांता अस्पताल पहुंचने के बाद विस्तृत जांच एवं उपचार शुरू किया जाएगा।