कानपुर कल्याणपुर में सिलेंडर ब्लास्ट – चाय बनाते समय धमाका, 4 लोग झुलसे, पड़ोसी भी आग में फंसे!

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में गुरुवार देर शाम एक रिहायशी इलाके में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। यह घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी में हुई, जहां अचानक हुए धमाके से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

चाय बनाते समय हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, मजदूरी करने वाले तपन के घर में उनकी पत्नी ज्योति शाम के समय रसोई में चाय बना रही थीं। इसी दौरान गैस सिलेंडर में कथित रूप से लीकेज हुआ और आग भड़क उठी। कुछ ही सेकंड में तेज धमाका हुआ, जिससे आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। परिवार के सदस्य बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन लपटें तेजी से फैल गईं।

बचाने पहुंचे पड़ोसी भी झुलसे

हादसे के दौरान पड़ोसी महेश श्रीवास्तव ने साहस दिखाते हुए घर में फंसी महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश की। इस प्रयास में वे खुद भी आग से झुलस गए। परिवार में तपन, उनकी मां माया देवी, पत्नी ज्योति और बेटी विशाखा शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।

एक घंटे में आग पर काबू

कल्याणपुर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) दीपक शर्मा ने खुद राहत अभियान की निगरानी की। लगभग एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया।

चार लोग गंभीर रूप से घायल

इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनमें परिवार की महिलाएं और एक पड़ोसी शामिल हैं। घायलों को पहले नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में बेहतर उपचार के लिए उर्सला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत गंभीर है, हालांकि वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

जांच शुरू, लीकेज की वजह तलाश रही पुलिस

अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सिलेंडर लीकेज के कारण आग लगने की बात सामने आई है, जिसके बाद विस्फोट हुआ। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि लीकेज कैसे हुआ और क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था।