अब्बू-अम्मी को मत मारो... मासूम अक्शा की अनसुनी चीखें, महज 24 हजार के लिए युवा दंपत्ति की चाकू से गोदकर हत्या

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संपत्ति विवाद को लेकर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां मात्र 24 हजार रुपए के बकाया भुगतान और एक कमरे के मकान की रजिस्ट्री को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने चाकू से गोदकर युवा दंपति की...

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संपत्ति विवाद को लेकर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां मात्र 24 हजार रुपए के बकाया भुगतान और एक कमरे के मकान की रजिस्ट्री को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने चाकू से गोदकर युवा दंपति की निर्मम हत्या कर दी। घटना के दौरान 8 वर्षीय बेटी मदद के लिए चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन भय के कारण कोई भी पड़ोसी आगे नहीं आया। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के राजा चक्कर की मिल्क इलाके में बीते सोमवार देर शाम यह वारदात हुई। मृतकों की पहचान राजा (30) और उनकी पत्नी फराह (26) के रूप में हुई है। दंपति अपने 3 छोटे बच्चों के साथ इलाके में रहते थे। परिवार में 8 वर्षीय बेटी अक्शा, 4 वर्षीय बेटा और डेढ़ वर्षीय सबसे छोटा बेटा है।

पुलिस के अनुसार, सोमवार रात करीब साढ़े 8 बजे अक्शा घर के बाहर खेल रही थी। तभी दो लोग जबरन घर में घुस आए। हमलावरों को देखकर राजा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन आरोपियों ने दरवाजा तोड़ दिया और उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पति की चीखें सुनकर फराह बचाने के लिए दौड़ीं, तो हमलावरों ने उन्हें भी चाकू मार दिया। दोनों पति-पत्नी लहूलुहान हालत में वहीं गिर पड़े और आरोपी मौके से फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:- जूतों की जिद ने उजाड़ दिया घर: महराजगंज में सगे भाई ने भाई का किया कत्ल, कैंची से किए ताबड़तोड़ वार

आठ वर्षीय अक्शा ने पुलिस को बताया कि वह लगातार पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाती रही, रोती रही, लेकिन डर के कारण कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। बाद में पड़ोसियों ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दंपति को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

जांच में सामने आया है कि मृतक राजा और आरोपी फहीम के बीच एक कमरे के मकान की रजिस्ट्री को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। राजा मकान के लिए पहले ही दो लाख रुपये दे चुके थे, जबकि 24 हजार रुपये के बकाया भुगतान को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश थी। पुलिस का मानना है कि इसी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी फहीम को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा आरिफ, अनस, फरजन, नवाब और एक अज्ञात व्यक्ति समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

ये भी पढ़ें:- Pratapgarh Crime News: प्रेमी के प्यार में अंधी पत्नी बनी पति की कातिल, साथी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), एसपी सिटी तथा अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।