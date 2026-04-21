हाथरस में जल जीवन मिशन की खुदाई में निकला कब्रिस्तान, क्षतिग्रस्त कब्रों से बाहर आए शवों के अवशेष... जांच के आदेश
Edited By Anil Kapoor,Updated: 21 Apr, 2026 08:55 AM
Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत ओवर हैड टैंक के निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान कब्रिस्तान में कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं और शवों के कुछ अंश बाहर निकल आए। अधिकारियों ने यह जानकारी...
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