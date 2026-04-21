हाथरस में जल जीवन मिशन की खुदाई में निकला कब्रिस्तान, क्षतिग्रस्त कब्रों से बाहर आए शवों के अवशेष... जांच के आदेश

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत ओवर हैड टैंक के निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान कब्रिस्तान में कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं और शवों के कुछ अंश बाहर निकल आए। अधिकारियों ने यह जानकारी...

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत ओवर हैड टैंक के निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान कब्रिस्तान में कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं और शवों के कुछ अंश बाहर निकल आए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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अधिकारियों ने बताया कि लोगों के विरोध के बाद प्रशासन की पहल पर कब्रों से निकले शवों को फिर से दफना दिया गया। जिले के मुख्य विकास अधिकारी पी. एन. दीक्षित ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सादाबाद के उपजिलाधिकारी को इस मामले की जांच सौंपी गई है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि यह जमीन कब्रिस्तान की है या सरकारी।

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ग्रामीणों का आरोप था कि इस काम को बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के शुरू किया गया था। ग्राम प्रधान उमेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर कब्रिस्तान की भूमि पर चल रहे काम को रुकवाया। मुख्य विकास अधिकारी पी. एन. दीक्षित ने बताया कि लेखपाल ने जिस स्थल को कार्य के लिए चिन्हित किया था, उसी पर खुदाई की जा रही थी।