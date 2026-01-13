UP Schools Holidays: फिर बढ़ गई छुट्टियां, अब इस दिन तक बंद रहेंगे स्कूल...नया अपडेट जारी

UP Schools Holidays: उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। पूरा राज्य घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। गाजियाबाद जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है...

UP Schools Holidays: उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। पूरा राज्य घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। गाजियाबाद जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। रविवार को दिन में धूप तो निकली, लेकिन ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर और कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। इसी को देखते हुए जिले में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई है।

बढ़ी छुट्टियां और बदला समय

मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी स्कूलों में नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक 15 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। वहीं, छठी से बारहवीं कक्षा तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अगले आदेश तक स्कूल सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे और दोपहर 3 बजे बंद होंगे।

मौसम विभाग ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में पश्चिमी यूपी के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन पूर्वी यूपी में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके बाद तापमान लगभग स्थिर रहेगा। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र ने बताया है कि 13 जनवरी की सुबह पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज और कुछ में येलो अलर्ट जारी किया है। 14 जनवरी को भी दोनों संभागों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं 15 जनवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश में बारिश के आसार बनेंगे और ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। विभाग की चेतावनी के बाद डॉक्टरों ने भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनने, ठंड से बचने और सुबह-शाम बाहर निकलने से परहेज करने को कहा गया है।