UP में रूह कंपाने वाला हादसा, शादी से 15 दिन पहले दूल्हे और दोस्त की दर्दनाक मौत, स्कार्पियो की ठोकर से 10 फीट दूर जा गिरे

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह हादसा शनिवार देर रात हुआ जब जिले के लार थाना क्षेत्र के सकरापार गांव...

देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह हादसा शनिवार देर रात हुआ जब जिले के लार थाना क्षेत्र के सकरापार गांव निवासी राहुल कुमार (28) अपने मित्र सचिन कुमार यादव (23) के साथ शादी के कार्ड बांटकर लौट रहा था।



उसने बताया कि मझौलीराज के जिरासो बंधा के पास पहुंचते ही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक मोटरसाइकिल से गिरकर काफी दूर तक घसीटते चले गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सलेमपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सचिन को मृत घोषित कर दिया।



पुलिस ने बताया कि राहुल की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। सलेमपुर थाना प्रभारी दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि राहुल की इसी माह 20 अप्रैल को शादी तय थी और वह निमंत्रण पत्र बांटने निकला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है।

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