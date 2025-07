'कांवड़िए नहीं ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं...' स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के हिंदूवादी संगठन के लोग, घर पहुंचकर किया हंगामा

Kanwar Yatra 2025: सावन माह में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। इसी बीच राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का कांवड़ियों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। जिसके बाद बवाल हो गया और विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इस बयान का विरोध किया और आपत्ति दर्ज कराई और उनके घर पहुंच गए।

स्वामी मौर्य का बयान

कांवड़ियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, भगवान शिव तो इतने भोले है कि उन्हें भोलेबाबा कहा जाता है। ये कांवड़िए उनके नाम पर तोड़फोड़ और उपद्रव कर रहे है। ये कांवड़िये नहीं बल्कि गुंडे हैं। सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे। कांवड़ियों के कारनामों की सारी रिकॉर्डिंग है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। क्योंकि ये कांवड़िए नहीं सत्ता संरक्षित गुंडे हैं।





#WATCH | Lucknow: Rashtriya Shoshit Samaj Party National President, Swami Prasad Maurya says, "...These are not Kanwariyas; they are goons, mafia, criminals protected by the government. In the guise of Kanwariyas, they are creating an environment of fear and terror in the entire… pic.twitter.com/SiY62uqvHK — ANI (@ANI) July 21, 2025