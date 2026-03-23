सपा नेता के कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया टैंक फटा, छत गिरने से मलबे में दबे मजदूर

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के गंगानगर इलाके में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जब फाफामऊ थाना क्षेत्र स्थित एक कोल्ड स्टोरेज अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के साथ ही अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के गंगानगर इलाके में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जब फाफामऊ थाना क्षेत्र स्थित एक कोल्ड स्टोरेज अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के साथ ही अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।







प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में कम से कम नौ श्रमिक घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसा इतना अचानक हुआ कि श्रमिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।







घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। कुलदीप गुनावत ने बताया कि राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, जबकि अग्निशमन विभाग की टीम अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने में जुटी हुई है। वहीं मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया गया।



शासन के अनुसार, मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मलबे में और कितने लोग फंसे हो सकते हैं। एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना और गैस रिसाव को पूरी तरह नियंत्रित करना है।