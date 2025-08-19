Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • भीख मांगने वाली किशोरी से बारी-बारी किया दुष्कर्म, बहला-फुसलाकर ले गए फिर की हैवानियत...VIDEO बना कर वायरल भी किए

भीख मांगने वाली किशोरी से बारी-बारी किया दुष्कर्म, बहला-फुसलाकर ले गए फिर की हैवानियत...VIDEO बना कर वायरल भी किए

Edited By Imran,Updated: 19 Aug, 2025 01:47 PM

the begging teenager was raped in turns

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भीख मांग रही किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल, युवती को पहले बहला-फुसलाकर अपने साथ ले फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए और वीडियो भी बनाए।

Agra : उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भीख मांग रही किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल, युवती को पहले बहला-फुसलाकर अपने साथ ले फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए और वीडियो भी बनाए।

आपको बता दें कि यह घटना जिले के थाना हरिपर्वत क्षेत्र की है। यहां पर 15 साल की एक किशोरी के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और इस जघन्य घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले पुलिस दो आरोपियों की पहचान की है। जिनका नाम आसिफ और जुनैद बताया जा रहा है। आरोप है कि दोनों ने किशोरी को पहले धोखे से संजय प्लेस के पास से एक बिल्डिंग में ले गए। वहां दोनों ने बारी-बारी से किशोरी के साथ रेप किया। इसके बाद एक आरोपी ने इस घटना का 24 सेकंड का वीडियो बनाया, जो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और कुछ युवकों के हंसने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं।

पुलिस ने की कार्ऱवाई
वीडियो वायरल होने के बाद संजय प्लेस चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!