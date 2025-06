इस फेमस एक्टर की भयंकर कार एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत, महज 24 साल की उम्र में सड़क हादसे ने छीन ली जिंदगी, इंडस्ट्री में शोक की लहर....

बीबीसी की मशहूर ट्रैवल सीरीज 'Race Across the World' से पहचान बनाने वाले सैम गार्डिनर का 24 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया है। सैम की मौत की खबर ने उनके फैंस और चाहने वालों को गहरा सदमा दिया है....

UP Desk : बीबीसी की मशहूर ट्रैवल सीरीज 'Race Across the World' से पहचान बनाने वाले सैम गार्डिनर का 24 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया है। सैम की मौत की खबर ने उनके फैंस और चाहने वालों को गहरा सदमा दिया है। सैम की मौत ने सभी को झकझोर दिया है। वे एक उभरते हुए सितारे थे जिनका जीवन और करियर अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ था। उनकी यादें उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।



कैसे हुआ हादसा?

यह हादसा 26 मई 2025 को हुआ। सैम ग्रेटर मैनचेस्टर के चीतल इलाके में स्थित A34 रोड पर अपनी सफेद वोक्सवैगन गोल्फ कार चला रहे थे। अचानक कार का नियंत्रण बिगड़ गया और वह पलट गई। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, कार खुद सैम गार्डिनर चला रहे थे और हादसे के वक्त वे अकेले थे।



मौत की पुष्टि और पारिवारिक बयान

सैम के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। जिसमें लिखा, “हम अपने प्यारे बेटे को एक भयानक हादसे में खोकर पूरी तरह टूट चुके हैं। सैम बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। उनके शब्दों में बयां नहीं की जा सकने वाली एनर्जी, रोशनी और खुशी ने हमारी जिंदगी को खास बना दिया था। हम उनकी खूबसूरत यादों को हमेशा संजोकर रखेंगे।”



शो के मेकर्स और फैंस ने दी श्रद्धांजलि

सैम गार्डिनर ने साल 2019 में BBC के एडवेंचर रियलिटी शो 'Race Across the World' में हिस्सा लिया था। इस शो ने उन्हें रोमांच और यात्रा की दुनिया से जोड़ दिया था। शो के मेकर्स ने भी सैम के निधन पर गहरा शोक जताया है। सोशल मीडिया पर फैंस और कई हस्तियों ने सैम को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के लिए संवेदनाएं जाहिर कीं।