Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • दलित युवती अपहरण मामले में चंद्रशेखर आजाद को सताने लगा अब ये डर, वीडियो में देखें क्या बोल रहे है...

दलित युवती अपहरण मामले में चंद्रशेखर आजाद को सताने लगा अब ये डर, वीडियो में देखें क्या बोल रहे है...

Edited By Pooja Gill,Updated: 11 Jan, 2026 04:16 PM

now this fear has started haunting chandrashekhar azad

Meerut News: यूपी के मेरठ से थाना सरधना क्षेत्र में स्थित कपसाड़ गांव से सामने आया मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यहां पर दलित महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका की बेटी को बरामद कर लिया है...

Meerut News: यूपी के मेरठ से थाना सरधना क्षेत्र में स्थित कपसाड़ गांव से सामने आया मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यहां पर दलित महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका की बेटी को बरामद कर लिया है और आरोपी युवक पारस सोम को पकड़ लिया है। इस मामले में कई एंगल सामने आ रहे है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पारस सोम ने उनकी बेटी का अपहरण किया, जिसका उसकी मां ने विरोध किया तो पारस ने महिला पर हमला कर उसकी जान ले ली। वहीं, लोगों का ये भी कहना है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। युवती और युवक दोनों के बीच अफेयर था। पुलिस अभी दोनों से पूछताछ कर रही है। अब इसी मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है और भीम आर्मी चीफ और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा बयान सामने आया है। 

जानिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा? 
इसी मामले में भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्हें डर सता रहा है कि पीड़िता पर प्रेशर बना कर और लड़के के पक्ष में बयान बदलवाए जाएंगे। उनका कहना है कि मुझे डर है कि लड़की को डराकर, समझाकर, परिवार को डराकर लड़के के पक्ष में बयान नहीं दिलवाया जाए। कल से ही ये सब चलाया जा रहा है कि लड़का-लड़की में अफेयर था। ऐसे में डर है कि लड़की पर दबाव बनाकर लड़के के समर्थन में बयान नहीं दिलवाया जाए।


अब जानिए पूरा मामला 
बता दें कि ये पूरा मामला थाना सरधना क्षेत्र में स्थित कपसाड़ गांव से गुरुवार को सामने आया। बताया जा रहा है कि यहां मां-बेटी खेत पर जा रही थीं। आरोप है कि तभी वहां पारस सोम नाम का युवक आ गया। उसने लड़की की मां पर हमला किया और लड़की का अपहरण कर लिया। बता दें कि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। शनिवार की शाम को पुलिस ने लड़का-लड़की को बरामद कर लिया था। अभी भी मामले में जांच जारी है और इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!