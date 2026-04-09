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गाजीपुर में बड़ा हादसा: बस पलटने से दो महिलाओं की मौत, 46 यात्री घायल

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Apr, 2026 07:19 PM

major accident in ghazipur two women killed 46 passengers injured after bus ov

जिले में बृहस्पतिवार को वाराणसी–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार एक बुजुर्ग महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई और 46 अन्य यात्री घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

गाजीपुर: जिले में बृहस्पतिवार को वाराणसी–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार एक बुजुर्ग महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई और 46 अन्य यात्री घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने बताया कि महाराष्ट्र के पर्यटकों की बस नेपाल से लौटकर काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी जा रही थी तभी नंदगंज थाना क्षेत्र के नेसारा गांव के पास वह अनियंत्रित होकर पलट गई। 

उन्होंने बताया कि इस हादसे में अन्नपूर्णा (50) और सरस्वती (70) नाम की दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 46 यात्री घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, घायलों में से तीन की हालत गंभीर है और अन्य को मामूली चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। 

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