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  • किडनैप किए गए बच्चों को लौटाने जा रहे किडनैपर्स की कार हादसे का शिकार, 5 की मौत...बच्चे घायल

किडनैप किए गए बच्चों को लौटाने जा रहे किडनैपर्स की कार हादसे का शिकार, 5 की मौत...बच्चे घायल

Edited By Pooja Gill,Updated: 07 Apr, 2026 11:09 AM

kidnappers car crashes while returning kidnapped children five

बरेली: हरियाणा के गुरुग्राम से अपहृत दो बच्चों को वापस ले जाते समय आरोपियों की बोलेरो कार उत्तर प्रदेश के बरेली में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही...

बरेली: हरियाणा के गुरुग्राम से अपहृत दो बच्चों को वापस ले जाते समय आरोपियों की बोलेरो कार उत्तर प्रदेश के बरेली में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए। घायलों में दोनों अपहृत बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक (नगर) मानुष पारीक ने बताया कि रविवार दोपहर सीबीगंज थाना क्षेत्र के परधौली गांव के पास दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो कार ने पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े टैंकर में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो और मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। 

किडनैप किए बच्चे बुरी तरह घायल   
इस हादसे में बोलेरो सवार सिकंदर कुमार (28), मनमोहन (42) और एक अज्ञात व्यक्ति सहित मोटरसाइकिल सवार शमसाद (45) और मुमताज (65) की मौके पर ही मौत हो गई। बोलेरो में सवार पांच अन्य लोग घायल हुए, जिनमें चालक प्रिंस और दोनों अपहृत बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। जांच के दौरान घायल चालक प्रिंस से पूछताछ में संदेह होने पर पुलिस ने सख्ती बरती, जिसके बाद उसने खुलासा किया कि मृतक तीनों उसके साथी थे और वे गुरुग्राम से एक ऑटो चालक मनोज और उसके दो बच्चों का अपहरण कर लाए थे। 

बच्चों को वापस छोड़ने जा रहे थे किडनैपर्स 
पुलिस के अनुसार मूल रूप से फरीदपुर निवासी मनोज गुरुग्राम में ऑटो चलाता है। आरोपी मनमोहन उसकी नाबालिग दत्तक पुत्री से शादी करना चाहता था, जिसका मनोज विरोध कर रहा था। इसी कारण आरोपियों ने मनोज और उसके दोनों बच्चों का अपहरण कर लिया था। इस संबंध में मनोज की पत्नी पूजा ने गुरुग्राम के डीएलएफ (प्रथम) थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रिंस की निशानदेही पर मनोज को बरेली में एक मकान से बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्चों को वापस छोड़ने जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। इस घटना की सूचना हरियाणा पुलिस को दे दी गई है, जो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। मामले की आगे की जांच हरियाणा पुलिस द्वारा की जाएगी। 
 

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