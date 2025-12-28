Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Kashi Vishwanath Dham: काशी विश्वनाथ धाम में बढ़ी दर्शनार्थियों की संख्या, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

Kashi Vishwanath Dham: काशी विश्वनाथ धाम में बढ़ी दर्शनार्थियों की संख्या, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

Edited By Pooja Gill,Updated: 28 Dec, 2025 12:56 PM

kashi vishwanath dham the number of visitors to kashi

वाराणसी: शीतकालीन छुट्टियों और आंग्ल नववर्ष के मद्देनजर वाराणसी स्थित बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है...

वाराणसी: शीतकालीन छुट्टियों और आंग्ल नववर्ष के मद्देनजर वाराणसी स्थित बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार, शनिवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। शनिवार रात तक चार लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। धाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्यापक स्तर पर अवरोध लगाए गए हैं। 

आज सुबह से लगी दर्शन के लिए लंबी कतारें 
मंदिर प्रशासन के अनुसार, श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर झांकी दर्शन कराए जा रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उप जिलाधिकारी (एसडीएम) शंभू शरण ने बताया कि बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या शनिवार से ही लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि शनिवार को चार लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और रविवार सुबह भी दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। उन्होंने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम में अवरोध लगाए गए हैं। मंदिर में प्रवेश करने वाले सभी श्रद्धालु अवरोधकों के भीतर से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। 

प्रोटोकॉल दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक 
फिलहाल श्रद्धालुओं को केवल झांकी दर्शन ही कराया जा रहा है। महाकुंभ और सावन माह के दौरान लागू की जाने वाली व्यवस्थाओं को ही वर्तमान में लागू किया गया है। एसडीएम ने यह भी बताया कि शीतकालीन छुट्टियों और आंग्ल नववर्ष के कारण श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 24 दिसंबर से ही प्रोटोकॉल दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है, जो अब भी जारी है। मंदिर में श्रद्धालुओं को कतार में लगाकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ के झांकी दर्शन कराए जा रहे हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!