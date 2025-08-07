शाहजहांपुर में कांवड़ियों ने काटा जमकर बवाल, गोवंश के अवशेष लदे होने के शक में कंटेनर गाड़ी में लगाई आग...ड्राइवर को जमकर पीटा

शाहजहांपुर जिले के थाना कलान क्षेत्र में बहस्पतिवार सुबह में कैंटर गाड़ी में गोवंश के अवशेष होने के शक में कांवड़ियों ने ड्राइवर की पिटाई के बाद पुलिस की मौजूदगी में ट्रक में आग लगा दी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने गाड़ी...

Shahjahanpur News, (नंदलाल): शाहजहांपुर जिले के थाना कलान क्षेत्र में बहस्पतिवार सुबह में कैंटर गाड़ी में गोवंश के अवशेष होने के शक में कांवड़ियों ने ड्राइवर की पिटाई के बाद पुलिस की मौजूदगी में ट्रक में आग लगा दी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने गाड़ी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।



कावड़ियों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा

क्षेत्राधिकारी जलालाबाद अजय कुमार राय ने बताया कि थाना कलान क्षेत्र के शाहजहांपुर बदायूं राज्यमार्ग बारा कला ढाबा के पास एक कंटेनर गाड़ी UP 38 T 9272 कैंटर गाड़ी तेज गति से जा रही थी। जिसमे पशुओं की सींग लदी हुई थी। जिससे कांवड़ियों को शक था कि यह गोवंश के अवशेष हैं। जिसके बाद कावड़ियों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया तभी नाराज कावड़ियों ने पुलिस के सामने ही गाड़ी में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया और कावड़ियां आग लगाने के बाद कंटेनर पर लगातार पथराव भी करते रहे। अग्निशम टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।



उन्होंने बताया कि कंटेनर पर लदी सिंघों को पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जिससे भैंस की सींग होने की पुष्टि हुई। इस सम्बन्ध में सींग का नमूना जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 265,281,334M में मुकदमा दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।