अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध किया तो यमराज से होगी मुलाकात: CM योगी ने अपराधियों को दिया सख्त संदेश

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाएं भयमुक्त वातावरण में शिक्षण संस्थान और बाजार जा सकें तथा चेतावनी दी कि अगर किसी गुंडे ने दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर उसकी मुलाकात यमराज से होगी। गोरखपुर महोत्सव को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने हर नौजवान को रोजगार, किसान को सम्मान और हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है।



गुंडे ने दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि युवतियां भयमुक्त वातावरण में स्कूल-कॉलेज और बाजार जा सकें तथा हंसते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने चेतावनी दी, “अगर किसी गुंडे ने दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा।” आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ‘जापानी इंसेफेलाइटिस' (दिमागी बुखार) बीमारी को लेकर कहा कि राज्य की पिछली सरकारें जो नहीं कर पाईं, उनकी सरकार ने मात्र दो साल में कर दिखाया और इस बीमारी का “हमेशा के लिए खात्मा कर दिया।



2017 से पहले का गोरखपुर असुरक्षित था

उन्होंने कहा, “जब आज के गोरखपुर की तुलना 2017 से पहले के गोरखपुर से करेंगे, तो आपको ज़मीन-आसमान का फर्क नज़र आएगा... 2017 से पहले का गोरखपुर उपेक्षित, असुरक्षित था। जिस तरह पूरे राज्य में अशांति थी, वही हाल गोरखपुर का भी था।” मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां गुंडागर्दी, बदमाशों द्वारा जबरन वसूली, गंदगी, विकास का अभाव, बिजली की कमी और इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियां फैली हुई थीं।



मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक थे

उन्होंने दावा किया कि मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक थे । आदित्यनाथ ने कहा, “जब समाज स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होता, चाहे वह गांवों, कस्बों, शहरों की स्वच्छता हो या सामाजिक स्वच्छता, तो उसे स्वयं इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ” पूर्व की सरकारों के कार्यकालों में दंगा, लूट और अशांति होने का दावा करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली ‘डबल इंजन' सरकार ने गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल के कायापलट के लिए जो अभियान चलाया, उसके परिणाम आज जमीनी स्तर पर देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में पिछले आठ वर्षों के अंदर हजारों करोड़ रुपये का निवेश हुआ है...50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है।