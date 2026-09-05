मुरादाबाद सर्किट हाउस में नमाज पर FIR, सपा नेता पर बिना अनुमति पढ़ने का आरोप

उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के सर्किट हाउस में बिना इजाजत नमाज पढ़ने और यातायात में रुकावट डालने के आरोप में समाजवादी पार्टी (सपा) के एक स्थानीय पदाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार आरोपी...

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के सर्किट हाउस में बिना इजाजत नमाज पढ़ने और यातायात में रुकावट डालने के आरोप में समाजवादी पार्टी (सपा) के एक स्थानीय पदाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार आरोपी मोहम्‍मद उस्‍मान मुरादाबाद जिले के बिलारी विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के रिश्तेदार भी हैं।



मामला शुक्रवार रात सर्किट हाउस के प्रभारी अवर अभियंता (जेई) अनिल कुमार की शिकायत पर मझोला थाने में दर्ज किया गया। परिसर में नमाज पढ़ने का उस्मान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क करके कार्रवाई की मांग की। शिकायत के अनुसार, उस्मान ने अपनी गाड़ी सर्किट हाउस के अंदर जाने वाले रास्ते पर खड़ी करके वहीं नमाज पढ़ी, जिससे कथित तौर पर लोगों को परेशानी हुई और यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने बताया कि वह विधान परिषद के आगामी चुनावों के सिलसिले में सर्किट हाउस में समाजवादी पार्टी के नेताओं की एक बैठक में भी शामिल हुए थे।



मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक (नगर) कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि सर्किट हाउस के प्रभारी ने शिकायत की थी कि उन्हें एक वीडियो मिला है जिसमें एक व्यक्ति बिना इजाज़त परिसर में नमाज पढ़ रहा है। उन्होंने कहा, "यह आरोप भी लगाया गया कि इस गतिविधि से यातायात में बाधा उत्पन्न हुई।" सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद विस्तृत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

