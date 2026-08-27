श्रावस्ती से लखनऊ जा रहा था परिवार, यू-टर्न लेते ही डंपर ने रौंदा... एक ही घर के बुझे 4 चिराग

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक कार के तेज रफ्तार डंपर ट्रक की चपेट में आने से उसमें सवार एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह हादसा बीते मंगलवार रात मसौली थाना क्षेत्र में बिंदौरा गांव के पास उस...

Barabanki News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक कार के तेज रफ्तार डंपर ट्रक की चपेट में आने से उसमें सवार एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह हादसा बीते मंगलवार रात मसौली थाना क्षेत्र में बिंदौरा गांव के पास उस समय हुआ, जब कार सवार परिवार बाराबंकी-बहराइच राजमार्ग पर यू-टर्न लेते समय तेज रफ्तार डंपर ट्रक की चपेट में आ गया।

पुलिस के मुताबिक, हादसे में कार में सवार 7 वर्षीय लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 60 वर्षीय मौलाना शरीफ, उसकी 55 वर्षीय पत्नी तबस्सुम बानो, 29 वर्षीय बेटे मोहम्मद उजैम और 17 वर्षीय बेटी रुशदा खातून के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल शरीफ की सात वर्षीय बेटी हुदा का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

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उसने बताया कि श्रावस्ती के भिनगा थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार दक्षिणी गांव का रहने वाला शरीफ परिवार लखनऊ जाते समय हादसे का शिकार हो गया। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने कहा कि कार सवार परिवार ने राजमार्ग पर अचानक यू-टर्न ले लिया, जिससे दुर्घटना हुई। उन्होंने कहा कि हादसे के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है।