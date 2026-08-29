बरेली में BJP नेता की निर्मम ह/त्या, हमलावरों ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, इलाके में मचा हड़कंप

पुलिस अब हत्या के संभावित मकसद के तौर पर पुराने झगड़े की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच और संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद हत्या की असली वजह साफ हो पाएगी।

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक विवाद के दौरान BJP के एक स्थानीय पदाधिकारी की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बरेली शहर के SP मनुष पारीक ने बताया कि यह घटना सुभाष नगर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले मधीनाथ इलाके में हुई। मृतक की पहचान सचिन कश्यप (36) के तौर पर हुई है, जो BJP के मधीनाथ मंडल के OBC मोर्चा के उपाध्यक्ष थे।



पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात कश्यप एक बगीचे के पास थे, तभी कुछ लोग वहां आए और उन्हें घेर लिया। बातचीत के दौरान बहस हुई, जिसके बाद उन लोगों ने कथित तौर पर कई बार चाकू मारे। कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग वहां पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि कश्यप का कुछ लोगों के साथ पैसों के लेन-देन को लेकर पुराना विवाद था। उन्होंने बताया कि लगभग एक महीने पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हाथापाई हुई थी।

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पुलिस ने कहा कि हालांकि स्थानीय लोगों और परिचितों की मदद से मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। पुलिस अब हत्या के संभावित मकसद के तौर पर पुराने झगड़े की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच और संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद हत्या की असली वजह साफ हो पाएगी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और सबूत इकट्ठा किए। अधिकारियों ने बताया कि परिवार की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।