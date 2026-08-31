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  • अगले 48 घंटे मूसलाधार बारिश की चेतावनी, यूपी के इन जिलों में बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया अलर्ट

अगले 48 घंटे मूसलाधार बारिश की चेतावनी, यूपी के इन जिलों में बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया अलर्ट

Edited By Ramanjot,Updated: 31 Aug, 2026 04:49 PM

up heavy rain alert

राज्य के तीस जिलों में अभी भी सामान्य से कम या बहुत कम बारिश हो रही है, जबकि 31 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। दस जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है और चार जिलों में बहुत अधिक बारिश हुई है।

UP Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय होने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं और राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में बारिश का अनुमान लगाया है। सोमवार को चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मीरजापुर और चंदौली समेत आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराईच, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर समेत आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तट के आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र और उत्तर-पश्चिमी पंजाब व उससे सटे जम्मू-कश्मीर के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) से अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में मॉनसून की गतिविधि काफी बढ़ने की उम्मीद है। लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले एक-दो दिनों में पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा, बारिश का केंद्र धीरे-धीरे दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की ओर बढ़ सकता है। बारिश की स्थिति में सुधार के कारण, राज्य में मॉनसून के दौरान अब तक दर्ज की गई बारिश की कमी भी कम हो गई है। 

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जुलाई के अंत में, बारिश की कमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में 34 प्रतिशत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 प्रतिशत और पूरे राज्य में 27 प्रतिशत थी। 30 अगस्त तक, यह कमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में घटकर 14 प्रतिशत हो गई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से तीन प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। पूरे राज्य में बारिश की कमी अब सात प्रतिशत है। 19 प्रतिशत तक की बारिश को सामान्य माना जाता है। राज्य के तीस जिलों में अभी भी सामान्य से कम या बहुत कम बारिश हो रही है, जबकि 31 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। दस जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है और चार जिलों में बहुत अधिक बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में बांदा के बबेरू मौसम केंद्र पर 217.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो बहुत भारी बारिश है। बांदा के नरैनी में 98.2 मिमी, पीलीभीत के बीसलपुर में 75 मिमी और गोंडा सदर में 70.6 मिमी बारिश हुई।

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