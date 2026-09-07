सहारनपुर कलेक्ट्रेट की मस्जिद कार्रवाई पर विवाद: पाकिस्तान की बयानबाजी पर भारत ने दिया करारा जवाब

पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक मस्जिद ढहाए जाने की रविवार को निंदा की। सहारनपुर में बीते शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के अंदर स्थित एक मस्जिद को अधिकारियों ने ढहा दिया था। अदालत ने प्रशासन के इस दावे को बरकरार रखा था कि....

Saharanpur News: पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक मस्जिद ढहाए जाने की रविवार को निंदा की। सहारनपुर में बीते शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के अंदर स्थित एक मस्जिद को अधिकारियों ने ढहा दिया था। अदालत ने प्रशासन के इस दावे को बरकरार रखा था कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा करके बनाई गई थी। भारत में विपक्षी नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने भी मस्जिद ढहाए जाने की आलोचना की। उन्होंने कार्रवाई के तरीके और समय पर सवाल उठाए, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कदम अदालत के आदेश के बाद उठाया गया।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि ऐतिहासिक इस्लामी धार्मिक स्थल के खिलाफ यह निंदनीय कार्रवाई इस्लामी विरासत को मिटाने के व्यापक अभियान का एक और उदाहरण है। विदेश कार्यालय ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी इस घटना पर ध्यान देने की अपील की। विदेश कार्यालय ने कहा कि भारतीय अधिकारियों को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

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बताया जा रहा है कि इससे 4 दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के नारोवाल क्षेत्र में एक हिंदू मंदिर को कथित रूप से नुकसान पहुंचाए जाने की कड़ी निंदा करते हुए तत्काल जांच की मांग की थी। भारत ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान को अपवित्र किए गए मंदिर को बहाल करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए और सभी अल्पसंख्यक नागरिकों तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए।