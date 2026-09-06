'जमीन के टुकड़े पर कब्जे की जंग'... पुलिस ने 18 लोगों को धर दबोचा, 7 गाड़ियां जब्त

मुजफ्फरनगर जिले के तितावी क्षेत्र में जमीन के एक टुकड़े को लेकर 2 गुटों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका में 18 लोगों को गिरफ्तार करके 7 वाहनों को जब्त कर लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि....

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जिले के तितावी क्षेत्र में जमीन के एक टुकड़े को लेकर 2 गुटों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका में 18 लोगों को गिरफ्तार करके 7 वाहनों को जब्त कर लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मुकंदपुर गांव में यह कार्रवाई बीते शनिवार को की गई, जब दोनों गुटों के सदस्यों ने विवादित जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करने की कोशिश की।

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस घटना के सिलसिले में योगेंद्र सिंह सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 7 गाड़ियां भी जब्त की हैं।