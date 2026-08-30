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मामूली विवाद में खूनी वारदात: केबल बदलने को लेकर झगड़े में पड़ोसी ने की फायरिंग, 55 वर्षीय चरण सिंह की मौत

Edited By Ramkesh,Updated: 30 Aug, 2026 07:16 PM

a minor dispute turned bloody a neighbor opened fire during a fight over cable

इटावा जिले में ऊसराहार थाना क्षेत्र के नगला जलाल गांव में कथित तौर पर बिजली की केबल बदलने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की उसके पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि यह...

इटावा: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ऊसराहार थाना क्षेत्र के नगला जलाल गांव में कथित तौर पर बिजली की केबल बदलने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की उसके पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि यह घटना रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे हुई। उन्होंने बताया कि गांव निवासी चरण सिंह (55) ट्रांसफार्मर से खराब केबल हटाकर नयी केबल लगा रहा था तभी पड़ोसी सोनकली से उसका झगड़ा हो गया। 

उन्होंने कहा कि झगड़ा बढ़ने पर सोनकली के नाती राजा ने तमंचे से चरण सिंह पर गोली चला दी जिससे चरण सिंह घायल हो गया। मिश्रा ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर चरण सिंह का भाई कायम सिंह मौके पर पहुंचा और उसका भतीजा बंटू पिकअप वाहन लेकर आया जिसके बाद चरण सिंह को अस्पताल ले जाने के लिए वाहन में बैठाया गया, लेकिन तभी आरोपी राजा मोटरसाइकिल से आया और उसने पिकअप वाहन पर कई गोलियां चला दीं। पुलिस के अनुसार, गोलीबारी से घबराकर परिजन चरण सिंह को पिकअप वाहन में छोड़कर भाग गए।

अधिकारी ने बताया कि इस दौरान घायल चरण सिंह वाहन में ही पड़ा रहा और उसका खून बहता रहा। उन्होंने बताया कि आरोपी के भागने के बाद परिजन उसे सरसई नावर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। मिश्रा ने कहा, ''प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

सैफई पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।'' पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। उसने बताया कि आरोपी राजा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
 

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