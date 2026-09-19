अखिलेश ने BJP पर बोला तीखा हमला, कहा- यूपी में जमीन पर नहीं, सिर्फ अखबारों में दिख रहा रोजगार और निवेश

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि राज्य में नौकरी, निवेश और रोजगार केवल अखबारों में दिख रहा है।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि राज्य में नौकरी, निवेश और रोजगार केवल अखबारों में दिख रहा है। यादव ने यह भी कहा कि ''हर समस्या का एक ही समाधान है कि भाजपा की सरकार हटाओ, किसान और देश के सामने एक ही संकट भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि भाजपा ही संकट पैदा कर रही है।'' सपा प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्हों'ने दावा किया, ''राज्य में नौकरी है नहीं, निवेश आया नहीं और केवल अखबारों में निवेश, नौकरी और रोजगार दिख रहा है।



विज्ञापन के हिसाब से यूपी में कोई बेरोजगार बचा नहीं

उन्हों ने तंज कसते हुए कहा कि ''आज इतना बड़ा विज्ञापन देखा कि हिसाब-किताब लगाइए तो उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है।'' उत्तर प्रदेश के मुख्यनमंत्री योगी आदित्यिनाथ के नियुक्ति पत्र वितरण के एक कार्यक्रम के बाद सपा प्रमुख यादव पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि अगले छह महीने में राज्य में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (उप्रपीएससी) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (उप्रएसएससी) द्वारा विभिन्न विभागों के पदों पर चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ साढ़े नौ वर्षों में साढ़े नौ लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।



हमें जमीन पर और डिजिटल मंच पर लड़ना पड़ेगा

यादव ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ''यह नये तरह का चुनाव है, इसलिए हमें जमीन पर और डिजिटल मंच पर लड़ना पड़ेगा और लड़ाई दोनों तरफ होगी।'' उन्हों ने कहा कि अगर कंटेंट नहीं बनाएंगे तो सपा कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएगा। उन्होंनने सवाल उठाया कि उनके (सत्तारूढ़ दल) वीडियो कहां से बन रहे हैं। यादव ने यह भी कहा, ''हमारे कार्यकर्ताओं ने शानदार वीडियो बनाए हैं और वह उनका जवाब है।'' संवाददाता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया गया जवाबी वीडियो भी दिखाया गया, जो सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए बनाया गया है। सपा प्रमुख यादव ने सपा के पूर्व विधायक जगराम पासवान के भाई द्वारा कथित तौर पर एक वीडियो साझा करने के बाद उनको गिरफ्तार किये जाने और रायबरेली में सपा छात्र सभा के एक कार्यक्रम में 17 सितंबर को भाजपा के कथित समर्थकों द्वारा हमला करने का जिक्र करते हुए दावा किया कि भाजपा के गुंडों ने कार्यक्रम में बाधा डाली और पुलिस उनके पक्ष में रही।



सपा सांसद लक्ष्मीकांत निषाद पर हमले की अखिलेश ने निंदा की

यादव ने संतकबीरनगर में सपा सांसद लक्ष्मीकांत निषाद के वाहन पर पथराव का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा और सम्मान नहीं दिया। यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ''अगर आप उनके स्वजातीय नहीं हैं, पीडीए के लोग हैं तो आपको अपमानित किया जाएगा, डराया-धमकाया जाएगा और झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे।'' पूर्व मुख्यमंत्री यादप ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार के 10 साल में हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए हैं कि कैसे दूसरों की छवि खराब की जाए। उन्होंने कहा कि शायद दुनिया में इतने नकारात्मक प्रचार के लिए किसी राजनीतिक दल ने इतना कोष नहीं दिया होगा, जितनी भाजपा की सरकार दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया, ''वह घबराए हुए हैं इसलिए नकारात्मक कंटेंट तैयार कर रहे हैं।



भाजपा की हर योजना गरीब का पैसा छीनकर अपनी जेब में डालने की

दिल्लीर विश्व,विद्यालय छात्रसंघ चुनाव (डूसू) में सपा की भूमिका लेकर पूछे गये एक सवाल के जवाब में यादव ने कहा, ''अगर दिल्ली' विश्वयविद्यालय में चुनाव हो सकते हैं, वहां भाजपा की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में छात्रसंघ के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं।'' उन्होंरने कहा, ''हमारी पार्टी डूसू चुनाव नहीं लड़ती थी, स्वतयं (पार्टी समर्थित) छात्र अपने आप लड़ते हैं। वहां बहुत संसाधन चाहिए, जो छात्र लड़ रहे, हैं और पार्टी के सहयोग के बिना उन्हें इतना वोट मिल रहा है, उसके लिए धन्यहवाद दे रहे हैं।'' पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की हर योजना गरीब का पैसा छीनकर अपनी जेब में डालने की होती है।



नोटबंदी के बाद हमारी सीमा असुरिक्षत हो गई

उन्होंने कहा, ''नोटबंदी में कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई पर नियंत्रण होगा और आतंकवाद व ऐसी घटनाएं नहीं होगी, सोचिए नोटबंदी के बाद हमारी सीमा असुरिक्षत हो गई और भ्रष्टाचार बढ़ गया।'' एक सवाल के जवाब में यादव ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में कहीं पुस्तकालय और किताबें नहीं हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों दावा किया कि 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय बन गए हैं। यादव ने यह भी कहा कि ''अभी कुछ नहीं पहले कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य नोएडा गये थे और सबसे ज्यादा चमक दमक नोएडा में ही है और वहां की लाइब्रेरी में न किताब है, न खिड़कियां है, न कोई बेंच है।



भाजपा की सरकार में लूट और भ्रष्टाचार चरम पर

उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी तो दूर पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं, किताबें नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री जी से क्याा उम्मीटद करते हो।'' उन्होंतने आरोप लगाया कि इतना भ्रष्टाचार कहीं और नहीं हुआ जितना भाजपा की सरकार में लूट और भ्रष्टाचार है और आखिरी में तो ये बटोरने लगेंगे। सपा के इस कार्यक्रम में बांदा जिले के पूर्व विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के पुत्र मयंक द्विवेदी, श्रावस्ती के नंद किशोर गिरि, पूर्व चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता और कानपुर देहात के जुनैद समेत कई नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।