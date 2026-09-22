UP मिशन-2027 पर BJP का फोकस, नितिन नवीन बोले- ‘जमीनी माहौल सकारात्मक, फिर जीत का भरोसा’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन के आधार पर पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने को लेकर आश्वस्त है।

मुजफ्फरनगर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन के आधार पर पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने को लेकर आश्वस्त है। नवीन ने मुजफ्फरनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा स्वागत किए जाने के बाद संवाददाताओं से कहा, ''जमीनी स्तर पर जो माहौल दिख रहा है, वह बहुत सकारात्मक है। हमें भरोसा है कि 2027 में भाजपा फिर जीतेगी।'' नवीन, सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करना है।



उन्होंने मेरठ से सहारनपुर तक सड़क मार्ग से यात्रा की और इस दौरान उनके साथ भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नवीन का स्वागत किया। अग्रवाल ने कहा कि नवीन के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था। भाजपा नेता ने सोमवार को मेरठ का दौरा किया था, जहां उन्होंने संगठनात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।



मेरठ से सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान नवीन का काफिला मेरठ जिले के सिवाया टोल प्लाजा से गुजरा, जहां बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए जुटे थे। भाजपा नेता का काफिला हालांकि टोल प्लाजा पर नहीं रुका। नवीन ने कार के अंदर से हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया।