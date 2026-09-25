कैमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 21 दमकल गाड़ियों और SDRF ने पाया काबू... बाल-बाल बचे दर्जनों मजदूर

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा बादलपुर थाना क्षेत्र के धूम मानिकपुर स्थित धूम ऑर्गेनिक कंपनी की कैमिकल फैक्ट्री में शुक्रवार को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत...

Greater Noida News: उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा बादलपुर थाना क्षेत्र के धूम मानिकपुर स्थित धूम ऑर्गेनिक कंपनी की कैमिकल फैक्ट्री में शुक्रवार को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। वहीं, राहत एवं बचाव कार्य के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया।

आज पुलिस ने आग की घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया। आग की भयावहता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की कुल 21 गाड़ियां घटनास्थल पर लगाई गईं। इसके अलावा 47वीं बटालियन, गाजियाबाद की राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। कैमिकल फैक्ट्री होने के कारण आग बुझाने के दौरान विशेष सतर्कता बरती गई। दमकल कर्मियों ने विभिन्न दिशाओं से आग पर नियंत्रण पाने के लिए अभियान चलाया। पुलिस टीम ने भी मौके पर व्यवस्था संभालते हुए राहत कार्य में सहयोग किया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

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आग लगने की सूचना मिलते ही संबंधित विभागों की ओर से तुरंत कार्रवाई किए जाने से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। दमकल की बड़ी संख्या में गाड़ियों की तैनाती के साथ एसडीआरएफ की टीम के पहुंचने से राहत एवं बचाव अभियान को गति मिली। आग को फैक्ट्री के अन्य हिस्सों तक फैलने से रोकने के लिए भी दमकल कर्मियों ने लगातार प्रयास किया। घटना में राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि आग की इस घटना में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस और राहत दलों द्वारा घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई है।

फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। संबंधित विभागों द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही फैक्ट्री में आग से हुए संभावित आर्थिक नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया गया और आवश्यक सुरक्षा एवं राहत संबंधी कार्रवाई की गई। घटना के बाद कुछ समय के लिए क्षेत्र में लोगों की आवाजाही और गतिविधियों को लेकर भी सतर्कता बरती गई। पुलिस एवं अग्निशमन विभाग की टीमों ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए अभियान पूरा किया। आग पूरी तरह बुझाए जाने के बाद भी घटनास्थल पर आवश्यक एहतियाती कार्रवाई जारी रखी गई।