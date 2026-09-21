PDA रथ को लेकर अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, BJP पर जमकर निशाना; बोले- चुनाव की तारीख आते ही बीजेपी हार जाएगी

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति, PDA रथ...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति, PDA रथ अभियान और आरक्षण समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उन विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस कर रही है, जहां पार्टी अब तक चुनाव नहीं जीत सकी है। उन्होंने कहा कि संगठन के लोगों के साथ बैठक कर ऐसी सीटों पर मंथन किया गया है और पार्टी इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है।



'BJP को आंख के इलाज की जरूरत'

PDA रथ के रंग को लेकर उठ रहे सवालों पर अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों को रथ का रंग दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP को आंख के इलाज की जरूरत है। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी नकारात्मक गाने या प्रचार नहीं करना चाहती, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वहां समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भी डिजिटल माध्यमों के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाएगी। PDA रथ को लेकर समाजवादी पार्टी ने 24 सितंबर से अभियान शुरू करने की घोषणा की है।

आरक्षण को लेकर सरकार पर आरोप

अखिलेश यादव ने सरकारी विभागों में आरक्षण को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर एक बुक जारी की थी, लेकिन सरकार की ओर से उसका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि PDA समाज के अधिकारों और आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को चुनाव में प्रमुखता से उठाएगी।

अंबेडकर प्रतिमाओं को लेकर भी सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 151 से अधिक स्थानों पर आंबेडकर की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अखिलेश यादव ने PDA ऑडिट के तहत 151 मामलों का दावा किया और कहा कि इनमें से कई मामलों में आरोपी अज्ञात हैं। ये आंकड़े अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से प्रस्तुत किए गए दावे हैं।



'20 से ज्यादा पेपर लीक'

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों में भर्ती न करनी पड़े, इसके लिए जानबूझकर पेपर लीक कराए गए। उन्होंने आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।



AI वीडियो के जरिए सरकार पर हमला

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा एक AI वीडियो भी दिखाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव जिस प्लेटफॉर्म पर लड़ा जा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। उन्होंने BJP पर नकारात्मक सोच के साथ काम करने का आरोप लगाया और कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी बात सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से जनता तक पहुंचाएगी।

गायों के संरक्षण पर भी बोले अखिलेश

अखिलेश यादव ने गोवंश संरक्षण को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गायों के संरक्षण और रखरखाव के लिए व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार के पास यह आंकड़ा होना चाहिए कि प्रदेश में कितनी गायें थीं और कितनी की मौत हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य में गोवंश के लिए चारे और संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

महिलाओं के लिए 20 लाख की व्यवस्था का दावा

अखिलेश यादव ने महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर कानून और योजना के तहत महिलाओं के लिए 20 लाख रुपये तक की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने BJP से सवाल किया कि महिलाओं को पैसा देने के लिए धन की व्यवस्था कहां से होगी और कहा कि समाजवादी पार्टी भी अपनी योजना का स्रोत बताएगी।



'चुनाव की तारीख आते ही BJP हार जाएगी'

अखिलेश यादव ने दावा किया कि जैसे ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, BJP चुनाव हार जाएगी। उन्होंने कहा कि BJP की 'फिल्म' रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है।उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और इस बार रिकॉर्ड जीत का दावा किया। हालांकि, ये चुनावी दावे अखिलेश यादव के राजनीतिक बयान हैं और आगामी चुनाव का वास्तविक परिणाम मतदान के बाद ही तय होगा।



पुराने गठबंधन पर भी बयान

अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व गठबंधन को लेकर कहा कि पार्टी का पुराना गठबंधन ही रहेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने संगठन को मजबूत कर रही है और उन सीटों पर विशेष रणनीति तैयार कर रही है, जहां पार्टी को अब तक सफलता नहीं मिली है।

हाथरस की घटना का मुद्दा उठाया

अखिलेश यादव ने हाथरस की बेटी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज भी न्याय नहीं मिला है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली और न्याय व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि न्यायालय की ओर से समय-समय पर सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले PDA, आरक्षण, पेपर लीक, महिला योजनाओं, गोवंश संरक्षण और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी अपने PDA अभियान के जरिए इन मुद्दों को जनता तक ले जाने की तैयारी में है।