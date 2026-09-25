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BJP को बड़ा झटका: फतेहाबाद से 4 बार के विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन, नेताओं में शोक की लहर

Edited By Anil Kapoor,Updated: 25 Sep, 2026 06:29 AM

bjp mla chhote lal verma passes away in agra yogi mahana expresses grief

आगरा में फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विधायक छोटे लाल वर्मा का गुरुवार शाम निधन हो गया। वह लगभग 73 वर्ष के थे। परिजनो के अनुसार वर्मा पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थे जिन्हें 2 दिन पहले आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया...

Agra News: आगरा में फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विधायक छोटे लाल वर्मा का गुरुवार शाम निधन हो गया। वह लगभग 73 वर्ष के थे। परिजनो के अनुसार वर्मा पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थे जिन्हें 2 दिन पहले आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हे नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां आज शाम उन्होने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप्र विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत अनेक नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है।

वर्मा मौजूदा विधानसभा में चौथी बार फतेहाबाद का प्रतिनिधित्व भाजपा विधायक के तौर पर कर रहे थे हालांकि भाजपा के अलावा वह सपा और बसपा के टिकट पर भी अपनी किस्मत आजमा चुके थे। योगी ने अपने शोक संदेश में लिखा कि आगरा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन अत्यंत दु:खद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने भी विधायक के निधन पर दुख जताया है। सांसद ने लिखा कि फतेहाबाद के लोकप्रिय विधायक छोटेलाल वर्मा के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके असंख्य समर्थकों को यह अपार दु:ख सहन करने की शक्ति दें।'

महाना ने कहा कि छोटेलाल वर्मा का निधन अत्यंत दु:खद है। उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी जनप्रतिनिधि खो दिया है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में सदैव जनता के हितों और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी। जनप्रतिनिधि के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। महाना ने कहा कि दु:ख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार, समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ हैं।

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