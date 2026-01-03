कफ सिरप सिंडिकेट पर शिकंजा: दुबई फरार शुभम समेत 6 पर NBW, फास्ट ट्रैक कोर्ट का सख्त रुख

Main Menu

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस बहुचर्चित प्रकरण में दुबई फरार मुख्य आरोपी शुभम समेत छह आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिए गए हैं। पुलिस के अनुरोध पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। जानकारी के अनुसार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी ने आरोपियों के लगातार फरार रहने और जांच में सहयोग न करने को गंभीरता से लेते हुए NBW जारी किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी शुभम कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट का सरगना है। उसके खिलाफ वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं। आरोप है कि यह गिरोह भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई कर युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेल रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शुभम जांच एजेंसियों को चकमा देकर दुबई फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने उस पर 75 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। साथ ही, इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है।

इस मामले में पुलिस अब सीरप सिंडिकेट से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। इस केस में आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

