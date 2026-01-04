Main Menu

  • जिस देश में खिलाड़ी आगे होते हैं, वह देश सर्वोच्च शिखर की तरफ अग्रसर होता हैः ब्रजेश पाठक

Edited By Ramkesh,Updated: 04 Jan, 2026 07:15 PM

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को कहा कि जिस देश में खिलाड़ी आगे होते हैं, वह देश सर्वोच्च शिखर की तरफ अग्रसर होता है। पाठक ने यहां 72वीं सीनियर नेशनल वालीबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत के मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों में नयी ऊर्जा का संचार किया है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि मैदान में खेल भावना से खेलना चाहिए, क्योंकि मैदान में उतरने वाला हर खिलाड़ी जीतता है और मैदान के बाहर गले मिलकर नयी चुनौतियों के लिए फिर तैयार हो जाता है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद देश में खेलों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नयी गंगा बहाई। सभी खेलों का कई गुना बजट बढ़ाया गया, जबकि पहले खेल में सिर्फ औपचारिकता होती थी। उपमुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का जिक्र किया और पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी भ्रष्टाचार का दाग लगा। 

उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों में जज्बा भरते हैं। ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल या किसी बड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने और लौटकर आने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बात करते हैं और दुनिया को संदेश देते हैं कि यह खिलाड़ी हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनके सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी।

पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खेल के बजट को कई गुना बढ़ाया है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया गया। प्रदेश सरकार द्वारा उच्च पदों पर खिलाड़ियों को सीधी तैनाती भी दी जा रही है। पूरी दुनिया में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता (72वीं सीनियर नेशनल वालीबॉल चैंपियनशिप) के विजयी खिलाड़ियों के चयन से ही देश की टीम बनेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत माता का परचम फहराएगी। 

