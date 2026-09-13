हापुड़ में सिपाही ने सरकारी राइफल से कथित तौर पर खुद को गोली मारी, मौत

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के धौलाना क्षेत्र में तैनात एक सिपाही ने रविवार को कथित रूप से अपनी सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) विनीत भटनागर ने बताया कि मृतक सिपाही की पहचान आगरा...

हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के धौलाना क्षेत्र में तैनात एक सिपाही ने रविवार को कथित रूप से अपनी सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) विनीत भटनागर ने बताया कि मृतक सिपाही की पहचान आगरा जिले के निवासी आशीष वर्मा (25) के रूप में हुई है।



उन्होंने बताया कि वर्मा हापुड़ के धौलाना थाने में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान ही उन्होंने कथित रूप से अपनी सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली। भटनागर ने बताया कि गोली की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ सिपाही को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि सिपाही ने संभवत: मानसिक तनाव के कारण यह आत्मघाती कदम उठाया। भटनागर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और मामले की जांच जारी है।

