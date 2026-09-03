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कन्नौज में फरार आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने के बाद हुआ गिरफ्तार

Edited By Ramkesh,Updated: 03 Sep, 2026 01:53 PM

police encounter with absconding accused in kannauj arrested after being shot

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की एक अदालत से 30 अगस्त को पेशी के बाद पुलिस हिरासत से भागे एक आरोपी को बृहस्पतिवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

कन्नौज: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की एक अदालत से 30 अगस्त को पेशी के बाद पुलिस हिरासत से भागे एक आरोपी को बृहस्पतिवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि एक संयुक्त टीम ने सुबह करीब तीन बजे पुरवानाइन गांव निवासी आरोपी अंकुल जाटव को घेर लिया जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों ने भी आत्मरक्षा में गोलीबारी की जिसमें एक गोली अंकुल के बाएं पैर में लगी और उसे घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया।

कुमार ने कहा कि उसे इलाज के लिए सौरिख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक देशी पिस्तौल, दो कारतूस और तीन खोके बरामद किये। मामले के अनुसार अंकुल को बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में 30 अगस्त को कन्नौज अदालत में लाया गया था। वह ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को चकमा देकर हिरासत से भाग गया था। 
 

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