Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • युवाओं की क्षमता को अवसरों से जोड़ने की तैयारी, योगी सरकार लाई नई रोजगार पहल

युवाओं की क्षमता को अवसरों से जोड़ने की तैयारी, योगी सरकार लाई नई रोजगार पहल

Edited By Ramkesh,Updated: 24 Jan, 2026 08:20 PM

yogi government launches new employment initiative to connect youth s potential

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को युवाओं के लिए एक नयी रोजगार पहल की घोषणा की और कहा कि यह युवाओं की क्षमताओं को नौकरी व व्यापार के अवसरों से जोड़ने का काम करेगी। वह राज्य के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को युवाओं के लिए एक नयी रोजगार पहल की घोषणा की और कहा कि यह युवाओं की क्षमताओं को नौकरी व व्यापार के अवसरों से जोड़ने का काम करेगी। वह राज्य के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत भी किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस समारोह पूरे राज्य के 75 जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। 

इस कार्यक्रम में भाजपा के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह समेत विभिन्न लोग भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भेजे गए संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में एक “परिवर्तित भारत” देखा है और उत्तर प्रदेश ने उस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आदित्यनाथ ने इसके बाद प्रधानमंत्री का पत्र मंच से पढ़ा, जिसमें मोदी ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत, विकास की दिशा, बेहतर हुए बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस के समारोह राज्य भर में आयोजित किए जा रहे हैं और राज्य के बाहर तथा विदेश में रहने वाले लोग भी विभिन्न तरीकों से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। उन्होंने इस वार्षिक समारोह की शुरुआत की याद करते हुए कहा कि इस दिन को पहली बार 2018 में औपचारिक रूप से मनाया गया था। 

उन्हों राम नाईक राज्य के राज्यपाल थे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, जबकि अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार क्षेत्र की घोषणा की, जिसकी शुरुआत शाह ने की। उन्होंने कहा, “इस योजना के तहत, प्रत्येक जिले में लगभग 100 एकड़ भूमि का विकास किया जाएगा, जिससे कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, और युवाओं की क्षमताओं को नौकरी व व्यापार के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम ने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद की है, और यह कार्यक्रम जिले के विशिष्ट पारंपरिक खाद्य पदार्थों को वैश्विक पहचान दिलाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगा।” उन्होंने कहा, “एक जिला, एक व्यंजन (ओडीओसी) पहल के तहत, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें मोटा अनाज आधारित उत्पाद भी शामिल होंगे और स्थानीय व्यंजनों की जियोग्राफिकल टैगिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइनिंग की जाएगी। इससे घरेलू और वैश्विक मांग बढ़ेगी, जिससे राज्य के पारंपरिक व्यंजनों के लिए निर्यात के अवसर खुलेंगे।'' मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले पांच व्यक्तियों को भी बधाई दी

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!