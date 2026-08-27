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रिश्तों की दरार ने बनाया कातिल,...मां ने अपने ही जिगर के टुकड़े को उतारा मौत के घाट, खौफनाक वारदात से हिला इलाका

Edited By Ramkesh,Updated: 27 Aug, 2026 07:19 PM

rift in relationships led to murder killing his own beloved child horrific

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक महिला ने अपने दो नाबालिग बेटों को नींद की दवा मिला खाना खिलाने के बाद कथित तौर पर लोहे की चीज से उनके सिर पर वार करके हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस आरोपी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक महिला ने अपने दो नाबालिग बेटों को नींद की दवा मिला खाना खिलाने के बाद कथित तौर पर लोहे की चीज से उनके सिर पर वार करके हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस आरोपी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. इराज राजा ने बृहस्पतिवार को बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के राजाहाटी गांव में बुधवार को हुई इस घटना में मारे गए बच्चों की पहचान करण राजभर (13) और आर्यन राजभर (11) के तौर पर हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों लड़कों के शव उनके घर के एक कमरे में चारपाई पर मिले और उनके सिर पर गंभीर चोटें पायी गयी हैं। राजा ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद कहा, ''पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है।

 पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, लड़कों के पिता अर्जुन राजभर ने लगभग 15 साल पहले पूजा राजभर से शादी की थी लेकिन करीब दो साल पहले उसने कथित तौर पर दूसरी महिला से शादी कर ली थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद अर्जुन ने घर आना बंद कर दिया था जिससे पूजा और उसके बच्चों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पति द्वारा परिवार को छोड़ने के बाद पूजा कथित तौर पर परेशान थी और हो सकता है कि इन्हीं हालात में उसने यह कदम उठाया हो। उन्होंने बताया कि पूजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है। 

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